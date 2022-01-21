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Автор Игорь Рябов

Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, если эта встреча станет шагом к разрешению кризиса вокруг Украины.

Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

"Если встреча, взаимодействие для продвижения дел и разговор двух президентов будут казаться полезными и продуктивными, мы полностью готовы это сделать… Если мы и Россия заключим, что лучший способ разрешить проблему — это через диалог между ними, мы точно готовы это сделать", — цитирует Блинкена РИА Новости.

Во время беседы с Лавровым госсекретарь США сказал, что России пора начать отводить войска с украинской границы, если Москва хочет убедить мир в отсутствии у неё агрессивных планов нападения на соседнюю страну.

Ранее госсекретарь США отметил, что Россия стоит перед выбором — путь дипломатии или конфликт. Вашингтон и его союзники готовы к обоим вариантам, подчеркнул он.

В пятницу, 21 января в Женеве (Швейцария) завершилась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Известно, что стороны обсуждали предложения РФ по гарантиям безопасности.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден энтони блинкен владимир путин
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