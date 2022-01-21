Политик из США: Блинкен и Салливан ведут мир к уничтожению жизни

Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард уверена, что рост напряженности в отношениях между Америкой и Россией — конфликт между "двумя ядерными вооруженными державами” — может закончиться только "разрушением мира и жизни, какой мы ее знаем”.

"Поджигатели войны, находящиеся в настоящее время у власти, — утверждает политик, -усиливают напряженность в отношениях с Россией. Президент Джо Байден и другие должностные лица администрации неоднократно угрожали Москве — это явно не путь к диалогу".

Габбард назвала госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана сторонниками "войн за смену режима”, добавив, что они являются людьми, "влияющими на решения, которые принимаются этим Белым домом”.

К слову, сам Белый дом — очень на то похоже — на сегодня не имеет внутри себя согласованной линии поведения. Пример тому:

Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно

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