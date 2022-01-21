Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно

Россия столкнется с тяжелыми последствиями не только в случае фактического вторжения в Украину, но и за действия, которые не приведут к войне.

Новое заявление Белого дома, озвученное Джен Псаки, стало своего рода опровержением сказанного ранее президентом США Джо Байденом.

Напомним, во время своей большой пресс-конференции он предположил, что "незначительное вторжение” России в Украину не потребует сурового ответа со стороны Вашингтона и его союзников:

"Одно дело, если это незначительное вторжение, и нам в конечном итоге придется бороться за то, что делать, а чего не делать, — сказал президент США журналистам. — Но если они действительно сделают то, на что способны, с силами, собранными на границе, это будет катастрофой для России”.

Эти слова 46-ого президента США многие из его критиков назвали приглашением России напасть на Украину.

Какова на самом деле позиция американской администрации

"Байден по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширная программа агрессии, которая, помимо военных действий, включает кибератаки и военизированную тактику, — сказала Псаки. — И он подтвердил сегодня, что эти акты российской агрессии будут встречены решительным, взаимным и единым ответом”.

Кстати, между западноевропейскими странами возникли разногласия по поводу того, что может спровоцировать новые санкции, которые они пообещали ввести против России, если она нападет на Украину. Некоторые настаивали на том, что только полномасштабное вторжение заслуживает жесткого ответа^

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