Если бы президент Украины Владимир Зеленский действительно намеревался успокоить украинский народ относительно "российской агрессии", он легко мог бы сделать это ещё год назад. Таким мнением поделился политический обозреватель Дмитрий Корнийчук в интервью на телеканале "Наш".
Политолог напомнил, что почти полгода Зеленский громко соглашался с иностранными СМИ по поводу близкого российского вторжения на Украину.
"Ноябрь, декабрь, январь, пока эта вся истерия нагнеталась, наша власть надувала щеки и говорила "да, да, да, угроза есть, нападение есть", — сказал Корнийчук.
При этом в среду, 19 января, украинский лидер неожиданно занял противоположную позицию, сообщив, что угрозы нападения России в ближайшее время не предвидится. Своим выступлением он успокоил украинцев, отметив, что пока не обязательно "скупать свечки и гречку" на случай военного положения.
"Ему ничего не мешало раньше дать интервью CNN, и тогда не было бы никаких манипуляций", — подчеркнул Корнийчук.
19 января Зеленский обратился к нации, попросив граждан не устраивать панику из-за сообщений о грядущем "российском вторжении". По словам украинского лидера, об этих рисках говорится уже не первый день, но при этом они не увеличились.
В последние месяцы западная пресса активно нагнетает слухи о сосредоточении Россией своих войск на границе с Украиной. В Кремле не раз говорили, что обвинения о "российском вторжении" являются надуманными и используются НАТО в качестве предлога для расширения на восток и увеличения своих сил вблизи российской границы.
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