Зеленский отменил "российскую угрозу" в своём обращении к нации

Если бы президент Украины Владимир Зеленский действительно намеревался успокоить украинский народ относительно "российской агрессии", он легко мог бы сделать это ещё год назад. Таким мнением поделился политический обозреватель Дмитрий Корнийчук в интервью на телеканале "Наш".

Политолог напомнил, что почти полгода Зеленский громко соглашался с иностранными СМИ по поводу близкого российского вторжения на Украину.

"Ноябрь, декабрь, январь, пока эта вся истерия нагнеталась, наша власть надувала щеки и говорила "да, да, да, угроза есть, нападение есть", — сказал Корнийчук.

При этом в среду, 19 января, украинский лидер неожиданно занял противоположную позицию, сообщив, что угрозы нападения России в ближайшее время не предвидится. Своим выступлением он успокоил украинцев, отметив, что пока не обязательно "скупать свечки и гречку" на случай военного положения.

"Ему ничего не мешало раньше дать интервью CNN, и тогда не было бы никаких манипуляций", — подчеркнул Корнийчук.

19 января Зеленский обратился к нации, попросив граждан не устраивать панику из-за сообщений о грядущем "российском вторжении". По словам украинского лидера, об этих рисках говорится уже не первый день, но при этом они не увеличились.

В последние месяцы западная пресса активно нагнетает слухи о сосредоточении Россией своих войск на границе с Украиной. В Кремле не раз говорили, что обвинения о "российском вторжении" являются надуманными и используются НАТО в качестве предлога для расширения на восток и увеличения своих сил вблизи российской границы.

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