В Алма-Ате нашли тайные захоронения погибших во время беспорядков боевиков

В Алма-Ате обнаружены тайные захоронения боевиков, которые погибли во время массовых беспорядков. Об этом сообщила представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

"Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", — цитирует представителя департамента телеграм-канал "Алматинская трагедия", где размещается официальная информация по антитеррористической операции в Казахстане.

Ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов сообщил, что во время массовых беспорядков в городе зафиксировано около семи нападений на морг. При этом неизвестные похитили 41 тело погибшего.

По данным полиции Алма-Аты на 16 января, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе в начале месяца, погибли 149 гражданских и 11 силовиков. На территории города повреждено около 2000 объектов. По факту произошедшего расследуется 405 уголовных дел.

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