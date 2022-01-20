Российский посол: войска РФ вблизи Украины — реакция на поставки оружия Киеву

Размещение сил РФ неподалёку от украинских границ стало следствием поставок странами Запада оружия Киеву, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

"Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием", — цитирует дипломата ТАСС.

Нечаев подчеркнул, что размещение войск на своей территории является "абсолютным правом" РФ и не должно восприниматься как угроза.

"Это не угроза, это нормальная ситуация", — заявил посол, отметив, что на Украине проводится множество учений вблизи границ с РФ.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО, использующих Украину в качестве "рычага давления" на РФ. Дипломат сообщил, что российские власти не намерены менять расположение войск в связи с требованием Вашингтона отвести их от границ Украины.

"Соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения в их перемещение под давлением извне мы не собираемся", — подчеркнул замглавы МИД.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.