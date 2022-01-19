Основатель Microsoft Билл Гейтс: миру грозят пандемии страшнее коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что миру грозят пандемии, которые будут гораздо страшнее коронавируса. Он призвал правительства откладывать миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой, пишет Financial Times.

По словам Гейтса, "омикрон" и "дельта" — самые трансмиссивные вирусы, которые когда-либо существовали, однако в будущем мир столкнётся с более смертоносными и тяжёлыми инфекциями.

Миллиардер посетовал на "странные" приоритеты в мире. Филантропам и правительствам богатых государств приходится решать проблемы неравенства в области вакцин, отметил он. Так, Коалиция по инновациям в сфере обеспечения готовности к эпидемиям получила 300 миллионов долларов от фонда Билла и Мелинды Гейтс и британского фонда Wellcome Trust. Коалиция приняла участие в формировании программы Covax, которая предполагает доставку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее Гейтс сказал, что к середине 2022 года в мире может завершиться пандемия коронавируса. К этому периоду количество смертей и общий уровень заболеваемости достигнут показателей сезонного гриппа, сообщил основатель Microsoft. Он назвал условие, при котором человечество будет готово к будущим пандемиям. В будущем при возникновении масштабных вспышек опасных заболеваний человечество должно уметь производить вакцины в течение ста дней, подчеркнул он.

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