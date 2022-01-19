EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Основатель Microsoft Билл Гейтс: миру грозят пандемии страшнее коронавируса

Мир

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что миру грозят пандемии, которые будут гораздо страшнее коронавируса. Он призвал правительства откладывать миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой, пишет Financial Times.

Основатель Microsoft Билл Гейтс: миру грозят пандемии страшнее коронавируса

По словам Гейтса, "омикрон" и "дельта" — самые трансмиссивные вирусы, которые когда-либо существовали, однако в будущем мир столкнётся с более смертоносными и тяжёлыми инфекциями.

Миллиардер посетовал на "странные" приоритеты в мире. Филантропам и правительствам богатых государств приходится решать проблемы неравенства в области вакцин, отметил он. Так, Коалиция по инновациям в сфере обеспечения готовности к эпидемиям получила 300 миллионов долларов от фонда Билла и Мелинды Гейтс и британского фонда Wellcome Trust. Коалиция приняла участие в формировании программы Covax, которая предполагает доставку вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее Гейтс сказал, что к середине 2022 года в мире может завершиться пандемия коронавируса. К этому периоду количество смертей и общий уровень заболеваемости достигнут показателей сезонного гриппа, сообщил основатель Microsoft. Он назвал условие, при котором человечество будет готово к будущим пандемиям. В будущем при возникновении масштабных вспышек опасных заболеваний человечество должно уметь производить вакцины в течение ста дней, подчеркнул он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Так вот кто создал коронавирус / Анализ Аркадия Мамонтова
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы билл гейтс коронавирус
Новости
Основатель Microsoft Билл Гейтс: миру грозят пандемии страшнее коронавируса
Малышева о вердикте врачей мира: "Медицинские маски не защищают от COVID-19"
Журналист Politico: Германия "бросила" Запад ради России
С начала года в России выросли цены на гречку и сахар
Офис украинского журналиста Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли
Сотрудники ЦСКА пообещали турецкому футболисту "много Наташ" в России
Волочкова принципиально решила засудить стюарда самолёта
Губерниев отреагировал на новое правило для спортсменов-трансгендеров
Смольный устроил флешмоб против Шнурова
Эксперт: Украина — это обуза для НАТО
Последние материалы
Малышева о вердикте врачей мира: "Медицинские маски не защищают от COVID-19"
Журналист Politico: Германия "бросила" Запад ради России
С начала года в России выросли цены на гречку и сахар
Офис украинского журналиста Дмитрия Гордона в Киеве обстреляли
Сотрудники ЦСКА пообещали турецкому футболисту "много Наташ" в России
Волочкова принципиально решила засудить стюарда самолёта
Губерниев отреагировал на новое правило для спортсменов-трансгендеров
Смольный устроил флешмоб против Шнурова
Эксперт: Украина — это обуза для НАТО
"Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля"
Популярное
Мир. Новости мира
Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации

Физиогномист Олег Воеводин проанализировал жесты и мимику Нурсултана Назарбаева во время его видеообращения к нации и рассказал, что бывший президент Казахстана хотел сказать на самом деле.

Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Бывший СССР
Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
Здоровье
Мясников о перечне противопоказаний к вакцинации от COVID-19: "Глазам не верю!"
Птица высокого полета: как бывший бортпроводник Алексей Иевский стал миллионером за год
Парад мошенников
Птица высокого полета: как бывший бортпроводник Алексей Иевский стал миллионером за год
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников