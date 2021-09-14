Бил Гейтс оценил готовность человечества к будущим пандемиям

Сооснователь корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс назвал условие, при котором человечество будет готово к будущим пандемиям.

Так, по мнению Гейтса, при возникновении масштабных вспышек опасных болезней в будущем человечество должно уметь производить вакцины в течение ста дней.

"Мир будет готов к пандемиям, если люди будут иметь возможность создавать вакцину в течение 100 дней и производить достаточно препарата для вакцинации всего мирового населения в течение еще 100 дней", — рассказал Билл Гейтс в интервью газете Wall Street Journal.

Гейтс выразил беспокойство из-за того, что в настоящее время пандемии коронавируса уделяется недостаточно внимания.

"COVID-19 стал частью рутинной жизни так же, как землетрясения, ураганы, изменение климата, в связи с чем мировые правительства должны прикладывать больше усилий для подготовки к пандемиям в будущем", — считает Гейтс.

Как добавил Бил Гейтс, единственно верное решение для данной проблемы — это строительство заводов, мощность которых будет рассчитана для производства вакцин для всего человечества.

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