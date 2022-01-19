Вашингтон хотел бы мирным путём урегулировать с РФ конфликтную ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Выступая перед посольством США в Киеве, политик заострил внимание на том, что американцы не хотят войны с Россией из-за разногласий по поводу Украины.
"Я искренне, искренне надеюсь, что мы останемся на дипломатическом, мирном пути", — цитирует Блинкена РИА Новости.
19 января госсекретарь США прибыл на Украину в рамках рабочего визита.
Ранее политолог Руслан Бортник в эфире украинского телеканала "Наш" заявил, что до войны между Россией и Западом остаётся всего две недели. По его мнению, боевые действия вряд ли затронут Донбасс.
В Кремле неоднократно сообщали, что РФ не собирается проявлять агрессию по отношению к другим государствам.
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