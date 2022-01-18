Эрдоган: Асад не устоял бы у власти без поддержки России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что президент Сирии Башар Асад не смог бы остаться у власти без помощи России, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что у США и России есть базы на значительной части Сирии.

"Террористические организации получали и получают серьёзную поддержку со стороны США. Мы говорили об этом на наших встречах с Байденом, с Трампом, Обамой. Я всегда говорил им всем: "Вы поддерживаете террористические организации". Они говорят: "Мы ушли, мы уходим. Конечно же, они не говорят правду", — заявил президент Турции.

Помимо этого, турецкий лидер добавил, что из Сирии не уходит и Россия. По его мнению, без её помощи Асад не устоял бы.

"Он сейчас на ногах благодаря поддержке России. Очевидно, что есть и поддержка Ирана. Ситуация такова. Мы надеемся, что мир и спокойствие воцарятся в регионе как можно скорее", — пояснил Эрдоган.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что основная проблема Сирии заключается в том, что на её территории нелегально находятся вооружённые силы других государств.

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