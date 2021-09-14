Путин рассказал о главной проблеме Сирии

По словам президента России Владимира Путина, основная проблема Сирии заключается в том, что на её территории нелегально находятся вооружённые силы других государств. Об этом сообщил глава государства в беседе с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву", — отметил Владимир Путин.

Как сообщил российский государственный лидер, присутствие иностранных ВС на территории Сирии не даёт предпринять максимум усилий для консолидации страны и её ускоренного восстановления.

Напомним, накануне в Кремле прошла встреча Владимира Путина и Башара Асада, который находится в России с рабочим визитом.

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