Лукашенко рассказал, как не повторить в Белоруссии украинский сценарий

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что новая Конституция Белоруссии обеспечит планомерные изменения в республике и не даст повторить украинский сценарий.

Об этом он заявил на рабочем совещании по вопросам изменения Конституции.

"Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть Конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, — будет как в Украине. Поэтому всё должно быть планомерным", — передаёт его слова пресс-служба .

Лукашенко обозначил, что любые изменения будут обсуждаться с парламентом и специалистами внутри Белоруссии. По его мнению, нельзя допускать вмешательства в процесс разработки новой конституции зарубежных представителей.

Ранее эксперты рассказали, кем будет работать Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

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