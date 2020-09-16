Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для создания новой конституции и наведения порядка в стране нужно единое видение будущего. И кроме ого, он добавил, что следующие президентские выборы пройдут тогда, когда наступит срок, согласно новой конституции.

"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция", — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

"На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по конституции. Как определимся, так и будет", — подчеркнул Лукашенко.