EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Депутат Сейма Петравича: в латвийском парламенте есть "львы" и "шакалы"

Мир

Экс-министра благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича уверена, что работу в кругах власти всегда связана с интригами и сплетнями. Кроме того, политик отметила, что не всем под силу выдержать психологическое давление.

Рамона Петравича
 

Как отметила депутат, её коллеги зачастую обращаются к психологам из-за нервного напряжения. К примеру, когда люди лишаются ни с того ни с сего "дела жизни".

"Я прошла через это: мне просто позвонил премьер-министр Кришьянис Кариньш и сказал: "Вы больше не служите министром. Спасибо за сотрудничество!" Я понимаю, что была неудобным министром для г-на Кариньша, но тут дело в его отношении к людям: можно было лично пригласить в кабинет, объяснить, пожать руку, например, или подарить цветы, но, увы, наш премьер считает, видимо, людей за "вещи", — рассказала политик в откровенной беседе с argumenti. ru.

По словам Петравичи, многих коллег, особенно мужскую составляющую латвийского парламента, можно сравнить с представителями животного мира.

"Обнаружила в парламенте льва, который спокойно "лежит" и наблюдает, пантеру, которая затаилась за деревьями и ждёт своего часа, шакал, который думает только о том, чтобы укусить и напасть при удобном случае, пока крупные хищники заняты иным делом, есть медведь, который "спит", — пояснила депутат.

Политик призналась, что большая часть парламентариев "обзавелись" домработницами, тогда как она привыкла решать все бытовые проблемы сама. Петравича подчеркнула, что решения, как домашних вопросов, так и политических даются нелегко.

Рамона Петравича
 

Впрочем, на вопрос журналистов, смотрела ли она фильм латышского режиссёра "Свингеры", политик уточнила, что ничто "человеческое" ей не чуждо и главное — не переходить грань морали.

"Я, разумеется, не большой специалист в делах свингеров — не участвовала в подобных действиях… Нам интересно всё, что не допустимо открыто. Мы все взрослые люди. Главное — не переходить грань… Я говорю о педофилии, развращении детей. Вот тут должен вступать суровый закон!", — резюмировала Петравича.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Экономика Латвии сегодня- какая она?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия
Новости
Депутат Сейма Петравича: в латвийском парламенте есть "львы" и "шакалы"
Тело и голову женщины нашли в Подмосковье: в расчленении заподозрили пса
Российские денди полюбили кальсоны: стильно и для здоровья профит
CNN: глава ЦРУ встретился с Зеленским на фоне "угрозы вторжения РФ"
Эксперты объяснили, что делают с непроданными новогодними подарками
Военспец Ситнов: ПВО и ПРО не всесильны — вот о чём сейчас надо помнить
Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию
Иммунолог Бережанский перечислил опасные проявления "омикрона" у детей
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Украинский политик Шуфрич: Порошенко станет причиной нового Майдана
Последние материалы
Депутат Сейма Петравича: в латвийском парламенте есть "львы" и "шакалы"
Тело и голову женщины нашли в Подмосковье: в расчленении заподозрили пса
Российские денди полюбили кальсоны: стильно и для здоровья профит
CNN: глава ЦРУ встретился с Зеленским на фоне "угрозы вторжения РФ"
Эксперты объяснили, что делают с непроданными новогодними подарками
Военспец Ситнов: ПВО и ПРО не всесильны — вот о чём сейчас надо помнить
Рыба против "омикрона": терапевт Асанов рассказал, что нужно есть в пандемию
Иммунолог Бережанский перечислил опасные проявления "омикрона" у детей
Брюссель — Варшава: денежный спор подошёл к точке невозврата
Украинский политик Шуфрич: Порошенко станет причиной нового Майдана
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Любовь Степушова Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей" Любовь Степушова Александр Артамонов Украинские диверсанты требуют расширенных полномочий Александр Артамонов Василий Амирджанов В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями" Василий Амирджанов
Общество
В Госдуме заявили о возможности новой пенсионной реформы в РФ
Мир. Новости мира
Семь красных линий: "страх и ненависть" в Москве и Вашингтоне
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников