Депутат Сейма Петравича: в латвийском парламенте есть "львы" и "шакалы"

Экс-министра благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича уверена, что работу в кругах власти всегда связана с интригами и сплетнями. Кроме того, политик отметила, что не всем под силу выдержать психологическое давление.

Как отметила депутат, её коллеги зачастую обращаются к психологам из-за нервного напряжения. К примеру, когда люди лишаются ни с того ни с сего "дела жизни".

"Я прошла через это: мне просто позвонил премьер-министр Кришьянис Кариньш и сказал: "Вы больше не служите министром. Спасибо за сотрудничество!" Я понимаю, что была неудобным министром для г-на Кариньша, но тут дело в его отношении к людям: можно было лично пригласить в кабинет, объяснить, пожать руку, например, или подарить цветы, но, увы, наш премьер считает, видимо, людей за "вещи", — рассказала политик в откровенной беседе с argumenti. ru.

По словам Петравичи, многих коллег, особенно мужскую составляющую латвийского парламента, можно сравнить с представителями животного мира.

"Обнаружила в парламенте льва, который спокойно "лежит" и наблюдает, пантеру, которая затаилась за деревьями и ждёт своего часа, шакал, который думает только о том, чтобы укусить и напасть при удобном случае, пока крупные хищники заняты иным делом, есть медведь, который "спит", — пояснила депутат.

Политик призналась, что большая часть парламентариев "обзавелись" домработницами, тогда как она привыкла решать все бытовые проблемы сама. Петравича подчеркнула, что решения, как домашних вопросов, так и политических даются нелегко.

Впрочем, на вопрос журналистов, смотрела ли она фильм латышского режиссёра "Свингеры", политик уточнила, что ничто "человеческое" ей не чуждо и главное — не переходить грань морали.

"Я, разумеется, не большой специалист в делах свингеров — не участвовала в подобных действиях… Нам интересно всё, что не допустимо открыто. Мы все взрослые люди. Главное — не переходить грань… Я говорю о педофилии, развращении детей. Вот тут должен вступать суровый закон!", — резюмировала Петравича.

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