Немецкая газета Handelsblatt сообщила, что западные лидеры исключили возможность отключения России от глобальной банковской системы SWIFT. Однако правительство США опровергло это утверждение.
"Ни один вариант не исключен”, — заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Вашингтона.
Опровержение последовало после того, как Handelsblatt написала, что США фактически отказались от угрозы отстранения России от SWIFT в ходе переговоров с правительством Германии.
"Если Общество всемирной межбанковской финансовой связи разорвет связи с российскими банками, Германия не сможет платить Москве за свои контракты на природный газ. Это также может привести к катастрофическому росту цен на нефть и продовольствие, — пишет деловая газета из Дюссельдорфа. — Сегодня правительства США и Германии обсуждают "целевые” санкции против крупнейших российских банков в случае вторжения Москвы на Украину".
Германия настаивает на том, чтобы любые санкции "включали исключения", чтобы импорт нефти и газа из России мог продолжаться, сообщает Handelsblatt. По данным газеты, ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибудет в Берлин, чтобы обсудить предложение о санкциях с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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