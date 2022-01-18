Handelsblatt: Берлин и Вашингтон спорят по поводу отключения России от SWIFT

Немецкая газета Handelsblatt сообщила, что западные лидеры исключили возможность отключения России от глобальной банковской системы SWIFT. Однако правительство США опровергло это утверждение.

"Ни один вариант не исключен”, — заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Вашингтона.

Опровержение последовало после того, как Handelsblatt написала, что США фактически отказались от угрозы отстранения России от SWIFT в ходе переговоров с правительством Германии.

"Если Общество всемирной межбанковской финансовой связи разорвет связи с российскими банками, Германия не сможет платить Москве за свои контракты на природный газ. Это также может привести к катастрофическому росту цен на нефть и продовольствие, — пишет деловая газета из Дюссельдорфа. — Сегодня правительства США и Германии обсуждают "целевые” санкции против крупнейших российских банков в случае вторжения Москвы на Украину".

Германия настаивает на том, чтобы любые санкции "включали исключения", чтобы импорт нефти и газа из России мог продолжаться, сообщает Handelsblatt. По данным газеты, ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибудет в Берлин, чтобы обсудить предложение о санкциях с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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