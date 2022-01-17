Беглый банкир Аблязов: беспорядки в Казахстане координировали из Украины

На Украине в начале января действовал координационный штаб, который выдавал участникам беспорядков в Казахстане алгоритмы действий. Об этом заявил беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, который сейчас живёт во Франции.

Он подчеркнул в интервью РИА Новости, что после первых выступлений на территории республики работа штаба активизировалась.

"У нас организационный штаб, точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана", находился в Киеве", — сказал Аблязов.

По его словам, сотрудники штаба уже более четырёх лет раздают участникам различных акций "выработанные оппозицией алгоритмы", которые подразумевают мирные выступления и борьбу с мародёрством. Однако предлагаемые стратегии также предполагают захват административных зданий.

Аблязов убеждён: беспорядки в Казахстане не следует воспринимать как попытку государственного переговора. Он подчеркнул, что такие выступления — реализация конституционного права граждан на митинги.

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