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Автор Ольга Лебедева

В Казахстане может снова "рвануть"

Мир

За шесть дней беспорядков в Казахстане погибли 225 человек. Из них 19 — сотрудники служб правопорядка. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

В Казахстане может снова "рвануть"

По данным ведомства более четырёх с половиной тысяч человек на данный момент остаются в больницах. Не исключено, что число жертв вырастет — многие пострадавшие в тяжёлом состоянии.

Власти настаивают:

правоохранители для наведения порядка боевые патроны не использовали, в отличие от боевиков-террористов, которые бесчинствовали на улицах городов.

Кто были эти люди — неизвестно. Ни одного имени зачинщиков погромов и столкновений с полицией не называется. Сообщается только, что по подозрению в организации беспорядков задержаны без малого 10 тысяч человек. Аресты продолжаются. И могут стать причиной новых выступлений. Об этом говорится в обращении жителей Мангистауской области (той самой, которая "рванула" первой):

КАРТ

© ORDA

По мнению экспертов, утверждают "Известия", ситуация в Казахстане далека от нормализации: если власти сейчас не проведут реформы, протесты возобновятся.

Как сказал изданию экс-кандидат в президенты республики журналист Амиржан Косанов, у президента Токаева "‎‎есть шанс разрубить этот гордиев узел":

"Нужно начать с чистого листа — опубликовать списки задержанных, которые находятся в СИЗО. Сейчас рядом с террористами сидят простые люди, которые оказались не в том месте, не в то время. Пора начать диалог с гражданским обществом", — уверен политик.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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