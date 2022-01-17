За шесть дней беспорядков в Казахстане погибли 225 человек. Из них 19 — сотрудники служб правопорядка. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.
По данным ведомства более четырёх с половиной тысяч человек на данный момент остаются в больницах. Не исключено, что число жертв вырастет — многие пострадавшие в тяжёлом состоянии.
Власти настаивают:
правоохранители для наведения порядка боевые патроны не использовали, в отличие от боевиков-террористов, которые бесчинствовали на улицах городов.
Кто были эти люди — неизвестно. Ни одного имени зачинщиков погромов и столкновений с полицией не называется. Сообщается только, что по подозрению в организации беспорядков задержаны без малого 10 тысяч человек. Аресты продолжаются. И могут стать причиной новых выступлений. Об этом говорится в обращении жителей Мангистауской области (той самой, которая "рванула" первой):
КАРТ
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По мнению экспертов, утверждают "Известия", ситуация в Казахстане далека от нормализации: если власти сейчас не проведут реформы, протесты возобновятся.
Как сказал изданию экс-кандидат в президенты республики журналист Амиржан Косанов, у президента Токаева "есть шанс разрубить этот гордиев узел":
"Нужно начать с чистого листа — опубликовать списки задержанных, которые находятся в СИЗО. Сейчас рядом с террористами сидят простые люди, которые оказались не в том месте, не в то время. Пора начать диалог с гражданским обществом", — уверен политик.
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