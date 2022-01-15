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Автор Светлана Нерадовская

Первые шесть самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана

Мир

По сообщению министерства обороны РФ, первые самолёты с российскими миротворцами, участвовавшими в устранении беспорядков в Казахстане в составе коллективных сил ОДКБ, вернулись из пункта назначения обратно на родину. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Первые шесть самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана

"Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана", — проинформировали представители пресс-службы ведомства.

Всего личный состав и техника будут доставлены назад в Россию на 15 бортах Ил-76 и трёх Ан-124 на аэродромы Московской и Ивановской областей.

В минобороны добавили, что когда последний самолёт с российскими миротворцами из Алма-Аты приземлится на российской земле, прямо на лётном поле на аэродроме будет проведена посвящённая этому событию праздничная акция.

По её завершению будет осуществлена разгрузка техники из самолётов ВТА Ил-76 и Ан-124 с тем, чтобы отправить её в места постоянного базирования.

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Миротворцы ОДКБ в протестах в Казахстане. Что делали Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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