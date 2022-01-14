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Автор Игорь Рябов

Политолог оценил планы ЕС направить на Украину миссию для подготовки офицеров

Мир

Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз готов направить на Украину миссию по подготовке военных "кадров высокого уровня".

Политолог оценил планы ЕС направить на Украину миссию для подготовки офицеров

"В том, что Евросоюз опять продолжает свою политику настраивания Украины на войну, конечно, ничего хорошего нет. Получается так, что ЕС хочет, чтобы Украина вела боевые действия или, по крайней мере, чтобы об этом говорили украинские СМИ. Насколько это эффективно будет подготовка таких кадров, сложно сказать. Это очередная новость, бестолковая с точки зрения практической реализации, но создающая в украинском обществе напряжение, что война будет, что на нас нападут", — заявил Дудчак.

По словам политолога, ЕС и США не терпят большие убытки, когда оказывают Украине военную помощь, — им это даже выгодно в какой-то степени.

"На это они могут выделить европейские деньги, гранты, сами себе их вернут. Они могут из европейских фондов просто поддержать сами себя, что часто делается. Когда США выделяют деньги на вооружение для Украины, их не особо волнуют все эти проблемы украинцев, сколько их осталось, сколько из погибло, сколько уехало — главное, что для ВПК это новый заказ, сбыт продукции, освобождение складов для того, чтобы были новые заказы", — отметил собеседник издания.

Дудчак добавил, что всё это записывается в долг Украине, хотя с неё уже нечего брать.

"А Украина будет им должна, потому что ну как же, мы же им помогаем. Хотя я уже не знаю, что можно потребовать от Украины. Там уже такая "Камасутра" с ней произошла за последние восемь лет, что я не знаю, что еще можно от нее попросить", — подчеркнул политолог.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз готовится направить на Украину миссию по подготовке военных "кадров высокого уровня".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина жозеп боррель александр дудчак
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