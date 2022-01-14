В Европарламенте состоится экстренное заседание по ситуации вокруг Украины

В комитете по иностранным делам Европарламента (ЕП) пройдёт внеочередное заседание, на котором политики обсудят вопросы безопасности в Европе и напряжённую ситуацию вокруг Украины.

Мероприятие состоится 17 января в 22:00 мск. В нём примет участие руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Европейской народной партии (ЕНП).

"В понедельник вечером пройдёт внеочередное заседание комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности ЕП, чтобы обсудить архитектуру безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины и у границ Украины с РФ", — рассказали в пресс-службе ЕНП.

Представители фракции также уточнили, что депутаты предлагали организовать обсуждение по вопросам евробезопасности во время пленарной сессии в Страсбурге, но запрос поступил слишком поздно.

Утверждённую повестку мероприятия пока оставили без изменений.

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