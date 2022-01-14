На Украине озвучили условие, при котором РФ начнёт "вытирать ноги" об США

Американцы не могут уступить Украину России, ведь в этом случае власти РФ начнут "вытирать ноги" об США. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Олег Жданов.

В статье для издания "Главред" он напомнил, что конгрессмены из США недавно предложили сделать Украину "страной НАТО+". По его мнению, главный мотив Штатов заключался в том, чтобы "не проиграть" Киев.

"Сегодня война с Россией — это уже не наша борьба, а борьба США за свой мировой престиж. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться", — написал эксперт.

Он также добавил, что Украина чрезвычайно важна для США, поэтому Киев продолжит получать вооружение, боеприпасы и современную технику.

Жданов подчеркнул: сегодня можно наблюдать период "конкретного противостояния" РФ и Запада, которое пока выражается в "дипломатических войнах и не перешло в горячую фазу".

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