NYT: НАТО против вступления Украины в альянс в обозримом будущем

Североатлантический альянс не собирается принимать Украину в свои ряды в обозримом будущем, так как многие политики выступают против этой идеи, пишет New York Times.

По информации издания, глава США Джо Байден и некоторые европейские лидеры пока не поддерживают планы по включению Украины в НАТО. Вместе с тем представители администрации американского президента продолжают заявлять, что не позволят РФ помешать Украине войти в состав альянса, сказано в материале.

"У Вашингтона нет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс", — сообщает NYT.

Обозреватели газеты напомнили, что ранее ФРГ и Франция были против вступления Украины в НАТО, а затем их "выжидательную позицию" поддержали и другие европейские политики. Поэтому главной помехой членства страны в альянсе, подчёркивают авторы статьи, является "отсутствие консенсуса" по принятию нового участника блока.

Также обозреватели NYT предположили, что руководство альянса сегодня не хочет портить отношения с РФ.

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