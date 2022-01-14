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Автор Екатерина Широкова

Страны НАТО проведут учения после переговоров с Россией

Мир

Более 40 тысяч военных из 28 стран НАТО пройдут учения в Норвегии. Такое решение командование блоком и стран-участниц приняли после переговоров России и альянса о гарантиях безопасности.

Страны НАТО проведут учения после переговоров с Россией

Согласно информации Министерства обороны РФ, тренировки пройдут под эгидой многонациональных военных учений Cold Response-2022.

"Оперативное командование вооружённых сил Норвегии уведомило командование Северного флота о проведении многонационального учения Cold Response-2022. В учении примут участие части и подразделения национальных вооружённых сил Норвегии, около 28 государств-членов НАТО и стран-партнёров блока общей численностью около 40 тысяч человек", — цитирует сообщение ведомства URA. RU.

Девятого и десятого января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Военно-политический союз не пошёл на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. Как позже заявили российские власти, на фоне происходящего говорить о личной встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена рано.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато женева норвегия владимир путин
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