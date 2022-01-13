Лавров: США и НАТО пообещали дать письменный ответ по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители Вашингтона и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дали обещание в письменном виде дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

По словам Лаврова, американцы и генсек НАТО пообещали "положить на бумагу свою реакцию".

"Я думаю, что она поступит примерно в течение недели тоже, после чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту", — сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, после прошедших в Женеве и Брюсселе консультаций между РФ и США стало ясно, что Запад занимает достаточно жёсткую и неуступчивую позицию.

Министр добавил, что на переговорах Россия твердо изложила свою позицию и привела те аргументы, которых у Запада нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.