NASA: к Земле приближается огромный астероид

Астероид 7482 (1994 PC1) достигнет минимального расстояния с планетой Земля уже 18 декабря, заявили в NASA. По данным американского космического агентства, небесное тело специалисты классифицировали как "потенциально опасное".

Уже в следующий вторник астероид класса "Аполлон" будет находиться от Земли примерно в двух миллионов километров, что можно прировнять по расстоянию с полётом на Луну пять раз.

Размер небесного тела составляет больше одного километра, цитирует информацию американского космического агентства РИА Новости.

Кроме того, специалисты NASA отмечают, что астероид 7482 (1994 PC1) самый крупный из тех, что пройдут недалеко, по космическим меркам, от нашей планеты в этом году.

Впрочем, "курсирует" рядом с Землёй это небесное тело не первый год. Километровый астероид открыли ещё в 1994 году.

Представляет ли для населения планеты это небесное тело опасность, в NASA не уточнили.

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