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Автор Игорь Рябов

"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли "секрет" непобедимости русских

Мир

Пользователи американского форума Reddit ужаснулись, когда посмотрели видеозапись о "метели в автобусе" в Норильске.

Данный ролик стал популярен в соцсетях в 2019 году. На кадрах пассажиры автобуса спокойно сидят, пока их заносит снегом из окон. Видео было снято одним из пассажиров, когда транспортное средство попало в аварию.

Пользователь с ником The-White-Dot выразил недоумение по поводу того, как люди могут жить в условиях, когда температура воздуха составляет минус 40 градусов.

"Это самое "русское" видео, которое я когда-либо видел", — написал simple123mind.

Читатели Reddit сошлись во мнении, что благодаря такой погоде Наполеону Бонапарту и Гитлеру не удалось захватить Россию.

"Таких не напугаешь", — отметил Embarrassed_West.

Некоторые комментаторы написали, что так себе и представляли Россию. Были пользователи, которые попытались увидеть преимущество в такой погоде: "Мороженое не растает по пути домой".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы погода норильск
Новости
"Таких не напугаешь": пользователи Reddit поняли "секрет" непобедимости русских
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