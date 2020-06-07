Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян рассказал журналистам о том, что из-за сильного ветра происходит смещение топлива на воде, что осложняет его сбор.

"Осложнения — северный ветер, постоянно мигрируют (на воде) загрязненные пятна. И поэтому сегодня здесь разбили (лагерь), завтра там. И все время нужно перемещать, а перемещается не только человек, но и техника, оборудование, емкости. Емкость 250 кубов весит почти 1,5 тонны", — сказал Чуприян.