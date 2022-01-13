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Автор Юлия Миленина

Песков: два раунда переговоров РФ и США оказались неудачными

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил два раунда переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. По его словам, они прошли неудачно.

Песков: два раунда переговоров РФ и США оказались неудачными

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что консультации были организованы, чтобы получить конкретные ответы на поставленные Россией "принципиальные вопросы", передаёт "Интерфакс".

Кроме того, он прокомментировал проект новых санкций Конгресса США.

"Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров", — сказал Песков.

Государственный деятель добавил, что в ходе консультаций наблюдались и положительные моменты, но они не были главной целью диалога.

9 и 10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. Дипломаты продолжили обсуждение проектов соглашений на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января. Москва требует, чтобы НАТО прекратил расширение на восток, в том числе на украинские территории.

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