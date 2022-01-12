Советник главы офиса Зеленского оскорбил Барака Обаму

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович решил прогуляться по очень тонкому льду. В очередном интервью он назвал "невменяемым" бывшего президента США Барака Обаму. При котором нынешний президент США Джо Байден был вице-президентом.

Поводом для претензий стала недостаточная военная помощь со стороны Соединённых Штатов. По мнению Арестовича, если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад.

В эфире канала UkrLife он напомнил, насколько быстро США когда-то решали проблемы, связанные с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном. Хотя, надо заметить, примеры Вьетнама и Афганистана не самые удачные, учитывая, как там закончились кампании США.

Но пан Арестович выше таких "мелочей". Претензии его адресованы не только нынешней администрации. По его словам, "в отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России".

Как заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, сначала такой помощи препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира. Его сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным".

"Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", — заявил Арестович.

Напомним, на Западе несколько недель заявляют, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Особенно в этом усердствуют американские официальные лица.

В Киеве, между тем, заявления американцев то поддерживают, то не поддерживают. В конце декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что "мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах". По его словам, "на сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим".

Видимо, Владимир Зеленский больше доверяет секретарю СНБО, а не надёжным американским союзникам. Иначе как объяснить тот факт, что глава государства, которому якобы угрожает "вторжение России", провёл новогодние каникулы не в своём офисе, а на курорте в Карпатах?