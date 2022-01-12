EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Советник главы офиса Зеленского оскорбил Барака Обаму

Мир

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович решил прогуляться по очень тонкому льду. В очередном интервью он назвал "невменяемым" бывшего президента США Барака Обаму. При котором нынешний президент США Джо Байден был вице-президентом.

Советник главы офиса Зеленского оскорбил Барака Обаму

Поводом для претензий стала недостаточная военная помощь со стороны Соединённых Штатов. По мнению Арестовича, если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад.

В эфире канала UkrLife он напомнил, насколько быстро США когда-то решали проблемы, связанные с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном. Хотя, надо заметить, примеры Вьетнама и Афганистана не самые удачные, учитывая, как там закончились кампании США.

Но пан Арестович выше таких "мелочей". Претензии его адресованы не только нынешней администрации. По его словам, "в отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России".

Как заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, сначала такой помощи препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира. Его сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным".

"Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", — заявил Арестович.

Напомним, на Западе несколько недель заявляют, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Особенно в этом усердствуют американские официальные лица.

В Киеве, между тем, заявления американцев то поддерживают, то не поддерживают. В конце декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что "мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах". По его словам, "на сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим".

Видимо, Владимир Зеленский больше доверяет секретарю СНБО, а не надёжным американским союзникам. Иначе как объяснить тот факт, что глава государства, которому якобы угрожает "вторжение России", провёл новогодние каникулы не в своём офисе, а на курорте в Карпатах?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы барак обама
Новости
Эксперт: Киев обеспечивал легализацию салафитского режима Казахстана
Советник главы офиса Зеленского оскорбил Барака Обаму
В Госдуме допустили возможность локдауна в РФ из-за "омикрона"
Генсек НАТО пригрозил усилением присутствия на Украине в случае агрессии РФ
Экономист Масленников: продуктовые сертификаты породят большие сложности
Гинцбург назвал сроки создания разновидности "Спутника V" от омикрон-штамма
Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе завершилось
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 63%
Лоза сомневается, что Первый канал заплатит ему миллион рублей по суду
Захарова посоветовала Нуланд сконцентрироваться на решении своих проблем
Последние материалы
Эксперт: почему Чехия внезапно решила дружить с Россией
Большой спорт: кузница здоровья или дорога к быстрой смерти?
В Госдуме допустили возможность локдауна в РФ из-за "омикрона"
Генсек НАТО пригрозил усилением присутствия на Украине в случае агрессии РФ
Разведчики нашли организаторов всех революций в СНГ
Экономист Масленников: продуктовые сертификаты породят большие сложности
Гинцбург назвал сроки создания разновидности "Спутника V" от омикрон-штамма
Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе завершилось
Власть хочет взять под контроль все доходы, расходы и переводы. Получится?
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 63%
Популярное
Мир. Новости мира
Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана

Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умаева, ранее оскорбительно отзывавшегося о русских.

Глава Россотрудничества о новом министре информации Казахстана
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Шоу-бизнес
Вскрылись печальные подробности жизни Куравлёва перед госпитализацией
Политика. Новости и аналитика
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Усам Оздемиров Европа загоняет себя в тупик, воюя с российским газом Усам Оздемиров Дмитрий Соколов Мощи Ярослава Мудрого: исторический детектив длится по сей день Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Кошачьи бактерии могут излечивать кожные заболевания Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ
Мир. Новости мира
Украина испугалась "неблагоприятного звоночка" на переговорах РФ и США
Симоньян отреагировала на назначение "русофобского" министра в Казахстане
Общество
Симоньян отреагировала на назначение "русофобского" министра в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников