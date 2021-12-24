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Украинцы "придумали" Россию и СССР, сказал советник главы офиса Зеленского

Мир

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россию и СССР придумали украинцы.

Украинцы "придумали" Россию и СССР, сказал советник главы офиса Зеленского

"Мы авторы этих двух империй", — сказал он в эфире ютьюб-канала Politeka.

По словам украинского чиновника, в Советском Союзе было очень много героев, фамилия которых оканчивалась на "-енко", а в лучшие годы государством управлял "днепропетровский клан". Арестович отметил, что Российскую империю создал выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа. При этом советник Зеленского не упомянул, что Мазепа предал царя Петра I и поддержал шведского короля Карла II во время Северной войны.

В этот же день Арестович пригрозил России "страшным поражением" в случае войны с Украиной. Он подчеркнул, что данные о военной мощи РФ, которые распространяют западные средства массовой информации, не соответствуют действительности.

Ранее экс-заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко заявил, что прошедший на Украине референдум привёл к развалу Советского Союза. Он считает, что это был ответ украинцев на "унижения на протяжении тысячи лет". По словам Савченко, его соотечественники должны испытывать гордость за то, что сделали вклад в распад СССР.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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