Арестович пригрозил России "страшным поражением" в случае войны с Украиной

По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, российская армия не готова к войне.

Он подчеркнул, что информация о военной мощи РФ, распространяемая западными СМИ, не соответствует действительности. Об этом политик заявил в эфире интернет-канала Politeka.

"Если сами россияне, включая Владимира Путина, находятся в плену мифов о своей же собственной мощи, они, конечно, могут попытаться дёрнуться, но кончится это всё страшным поражением. Страшным для них", — сказал Арестович.

Советник главы офиса президента также добавил, что владеет сведениями о том, как на самом деле обстоят дела в армии России. По мнению политика, Западу тоже нужно перестать бояться РФ.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия передвигает свои войска исключительно в рамках собственной территории и не угрожает безопасности других государств.

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