Захарова посоветовала Нуланд сконцентрироваться на решении своих проблем

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала совет заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд больше уделять своей стране такого пристального внимания, какое она уделяет России. Об этом говорится в Telegram-канале российского МИД.

"Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот", — иронично отметила Захарова.

Также представитель российского ведомства не обошла вниманием уровень американского образования, о котором можно судить по ошибкам, которые делают в своих заявлениях представители Белого дома. Упомянула она и систему здравоохранения США.

"Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру", — написала Захарова.

По её словам, отдельного упоминания заслуживают и американские дороги, потому что "таких колдобин, как на Манхэттене, нет ни в одном другом крупном городе мира".

А средства для решения вышеназванных проблем Захарова посоветовала взять за счёт сокращения американских баз в Европе.

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