Официальный представитель МИД Мария Захарова дала совет заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд больше уделять своей стране такого пристального внимания, какое она уделяет России. Об этом говорится в Telegram-канале российского МИД.
"Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот", — иронично отметила Захарова.
Также представитель российского ведомства не обошла вниманием уровень американского образования, о котором можно судить по ошибкам, которые делают в своих заявлениях представители Белого дома. Упомянула она и систему здравоохранения США.
"Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру", — написала Захарова.
По её словам, отдельного упоминания заслуживают и американские дороги, потому что "таких колдобин, как на Манхэттене, нет ни в одном другом крупном городе мира".
А средства для решения вышеназванных проблем Захарова посоветовала взять за счёт сокращения американских баз в Европе.
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