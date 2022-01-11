Захарова оценила обещание экс-главы МИД Польши "врезать по яйцам" РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозу бывшего министра иностранных дел Польши и нынешнего депутата Европарламента Радослава Сикорского "врезать по яйцам" России. Дипломат опубликовала свой ответ в мессенджере.

"Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", — написала Захарова в Telegram-канале.

Сикорский употребил данное выражение, когда критиковал слова руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал военно-политический блок НАТО геополитическим проектом по освоению "бесхозных" территорий после распада Организации Варшавского договора. Экс-глава польского министерства иностранных дел воспринял слово "orphaned" как "осиротевший" и остро отреагировал на заявление российского политика.

"Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете ещё раз, то получите по яйцам", — сказал Сикорский.

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