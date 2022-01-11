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Автор Олег Артюков

В Польше пообещали "врезать по яйцам" России

Мир

К дискуссии о гарантиях безопасности подключился бывший министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский. Он резко раскритиковал недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В Польше пообещали "врезать по яйцам" России

Глава МИД России недавно заявил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению "бесхозных" земель после распада Организации Варшавского договора: "Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить (генсек НАТО Йенс) Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на Восток. НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются.

Отвечая на твит посольства России в Великобритании, Сикорский написал следующее: "Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если полезете еще раз, то получите по яйцам".

Судя по всему, он прочёл высказывание российского министра после перевода на английский язык. Там для перевода слова "бесхозный" употребляется слово "orphaned", которое в дословном переводе значит "осиротевший". 

Мог бы проконсультироваться со своей женой, американской журналисткой Энн Эпплбаум. Она-то русским языком владеет, могла бы помочь. А поскольку она никаких симпатий к России тоже не испытывает, то, может быть, подсказала бы еще какие-нибудь формулировки. Вероятно, даже более резкие.

Впрочем, за тем, что говорит, Радослав Сикорский особо не следит. Например, в 2014 году в интервью американскому изданию Politico он заявил, что якобы в 2008 году Владимир Путин говорил тогдашнему премьер-министру Польши Дональду Туску, что Львов это польский город и надо вместе разобраться с Украиной.

Позднее Сикорский по сути признал, что соврал. Он, конечно, не заявил об этом прямо. Просто сказал, что некоторые его слова в интервью были "неверно интерпретированы".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров радослав сикорский
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