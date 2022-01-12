Песков: РФ не ведёт диалог с США по гарантиям безопасности с позиции силы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не ведёт переговоры с США по гарантиям безопасности с позиции силы.

Он напомнил: ранее президент России Владимир Путин говорил, что в ходе диалога не может быть никаких ультиматумов.

"Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и общенациональных интересов нашей страны, что дальше, к сожалению, нельзя медлить", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что США должны ответить на озабоченности, озвученные российскими дипломатами.

9 и 10 января в Женеве состоялись российско-американские консультации по гарантиям безопасности. В декабре 2021 года РФ направила США и НАТО проекты договорённостей. В одном из пунктов Североатлантическому альянсу предложено прекратить дальнейшее продвижение на восток.

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