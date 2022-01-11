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Автор Валентина Севрюгина

Казахстанский политолог заявил, что стране нужна стабильная власть

Мир

Политолог из Казахстана Айдос Сарым заявил, что Алихан Смаилов — самый достойный кандидат на посту премьера страны, сообщает РИА Новости.

Казахстанский политолог заявил, что стране нужна стабильная власть

По мнению эксперта, он обладает нужной железной дисциплиной. Кроме того, Сарым добавил, что новое правительство должно быть готово к выстраиванию коммуникации с населением.

"Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле", — пояснил политолог.

Он также отметил, что сегодня Казахстану нужна стабильная власть. Айдос Сарым сказал, что правительству надо реализовывать озвученные программы, при этом необходимо включить человеческий и контактный ресурс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед мажилисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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