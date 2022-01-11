Казахстанский политолог заявил, что стране нужна стабильная власть

Политолог из Казахстана Айдос Сарым заявил, что Алихан Смаилов — самый достойный кандидат на посту премьера страны, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, он обладает нужной железной дисциплиной. Кроме того, Сарым добавил, что новое правительство должно быть готово к выстраиванию коммуникации с населением.

"Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле", — пояснил политолог.

Он также отметил, что сегодня Казахстану нужна стабильная власть. Айдос Сарым сказал, что правительству надо реализовывать озвученные программы, при этом необходимо включить человеческий и контактный ресурс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед мажилисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.