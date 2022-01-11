Политолог из Казахстана Айдос Сарым заявил, что Алихан Смаилов — самый достойный кандидат на посту премьера страны, сообщает РИА Новости.
По мнению эксперта, он обладает нужной железной дисциплиной. Кроме того, Сарым добавил, что новое правительство должно быть готово к выстраиванию коммуникации с населением.
"Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле", — пояснил политолог.
Он также отметил, что сегодня Казахстану нужна стабильная власть. Айдос Сарым сказал, что правительству надо реализовывать озвученные программы, при этом необходимо включить человеческий и контактный ресурс.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед мажилисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.
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