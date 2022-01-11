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Автор Валентина Севрюгина

Жители Казахстана заявили, что выступление Токаева поставило всё на свои места

Мир

25-летняя жительница города Костаная в Казахстане Татьяна призналась, что ждала выступления президента страны как глотка свежего воздуха, сообщает РИА Новости.

Жители Казахстана заявили, что выступление Токаева поставило всё на свои места

"С момента начала всех этих событий, а именно со 2 по 11 января, мы жили в страхе. В нашем городе были беспорядки, люди предъявляли какие-то требования", — объяснила Татьяна.

Она также добавила, что сегодняшние обращение лидера Казахстана поставило всё на свои места и дало ответы на многие вопросы.

С такой позицией согласна пенсионерка Ольга из Петропавловска. По её мнению, президент поставил большие планы. Однако Ольга полагает, что ему необходимо верное правительство.

"Нам очень хочется верить во все слова, но президент не сам всё будет воплощать в жизнь, ему нужна хорошая команда и поддержка народа", — подытожила она.

Ранее президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев выступил перед мажлисом (нижняя палата парламента). Его речь по значению сродни речи Никиты Хрущёва на 20 съезде КПСС по развенчанию культа личности Сталина.

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