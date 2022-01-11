Армения сообщила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило, что во вторник, 11 января на границе с Азербайджаном погибли двое военнослужащих.

Перестрелка произошла на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ереван обвинил Баку в провокации и озвучил имена погибших: рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудин Гарибян. Им было по 20 лет.

Также в перестрелке были ранены ещё двое военнослужащих армии Армении, отметили в оборонном ведомстве.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Конфликт привёл к жертвам среди мирного населения. Перемирие удалось заключить в ночь на 10 ноября. Россия была посредником при переговорах. Стороны прекратили огонь, остались на занятых позициях и обменяться пленными, а также телами погибших. По итогам перемирия к Азербайджану перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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