Минобороны Армении: на границе с Азербайджаном ранены трое военных

Министерство обороны Армении сообщило о том, что на границе с Азербайджаном произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили трое армянских военнослужащих.

По данным Минобороны, 11 января Вооружённые силы Азербайджана возобновили обстрел позиций Армении, которые расположены на армяно-азербайджанской границе.

В перестрелке были ранены трое военных армянской армии. Какие потери понес Азербайджан — неизвестно.

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