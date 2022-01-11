В Китае заявили, что США "подставили" Евросоюз в отношениях с Россией

США подставили Евросоюз в отношениях с Россией, пишут аналитики китайского военного портала "Чжунго цзюньван".

По словам авторов статьи, Евросоюз готов улучшить отношения с Россией, однако Брюссель лишён независимости на политическом уровне, поскольку с 2020 года "пляшет под дудку" Вашингтона.

Евросоюз уже не опасается "российской угрозы", о которой твердят в США, но внутренние разногласия и "прижившаяся" проамериканская ориентация мешают Евросоюзу заявить о своём праве голоса, отмечается в материале.

Вашингтон отодвигает ЕС на второй план и пытается самостоятельно решать вопросы безопасности в регионе. Встречи по гарантиям безопасности с Россией являются "шоу", которое США проводят, чтобы успокоить европейских союзников, пишут обозреватели из КНР.

Ранее Россия и США обсудили в Женеве (Швейцария) предложенные Москвой гарантии безопасности. В скором времени в Брюсселе должно пройти заседание Совета Россия — НАТО.

Ранее министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В соответствии с проектом, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга. В проекте также сказано, что НАТО обязуется гарантировать неприсоединение Украины к альянсу, отказаться от ведения военной деятельности на Украине, а также в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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