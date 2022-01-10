Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле"

Краткосрочные, но предельно жестокие события в Казахстане заставили даже самых матёрых западных сторонников демократизации усомниться в официальной версии, поданной, "как на блюдечке", европейскому обывателю западными СМИ. В самом деле, о каких "мирных протестах" можно говорить при виде отрезанных голов сотрудников Нацгвардии или после просмотра кадров ожесточённой осады силами ОДКБ алмаатинского аэропорта?

Теперь, когда президент страны Касым-Жомарт Токаев справился с попыткой госпереворота, настало время расследования и разработки рабочих версий для оценки, какие силы скрываются за так называемыми "повстанцами".

На первый взгляд, технология сорвавшегося захвата власти вполне очевидна. Ясно, что на улицах мирных казахстанских городов стреляли иностранные боевики с типичным игиловским* кличем "Аллах Акбар". Также очевидно и участие в заговоре некоторых представителей местных властных структур, с которыми уже работает следствие в Нурсултане.

В то же время при кажущейся очевидности трактовки произошедшего существует и некий второй слой, который, как водится, упирается во вполне конкретные экономические интересы западных держав и, как следствие, в усиленную работу натовских спецслужб.

Такая интерпретация казахстанской трагедии связана прежде всего с профессиональной подготовкой агрессоров. Действия 20-тысячной армии боевиков (!), буквально обрушившихся в первые числа первого месяца нового года на Алма-Ату, соответствуют всем правилам диверсионной тактики захвата крупных населённых пунктов. Нечто подобное мы наблюдали

в Ливии,

Сирии,

Белоруссии

и даже при неудачной попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

В Казахстане налицо были не только хорошо слаженные действия работавших синхронно диверсионных подразделений, замаскированных под боевиков, но и хорошая координация агрессии, вспыхнувшей одновременно в нескольких населённых пунктах, а также умелое сотрудничество с местными протестными либеральными группами, которые, как и в 2014 году на Майдане, играли роль прикрытия — дымовой завесы. Даже массовый террор в момент активной фазы восстания соответствует правильной организации таких акций. Запугивание, приводящее население в оцепенение, мы уже видели в Сирии, где пленным отрезали головы, организуя при этом едва ли не театральную постановку, как, например, в Пальмире в 2015 году.

Где сердце Кощея?

Получается, что все эти акции агрессии против государств Евразии ведутся из одного центра, действия которого легко узнаваемы по индивидуальному почерку.

Не случайно, буквально при звуке первых выстрелов в Алма-Ате канцелярии Евросоюза буквально взорвались негодующими воплями по поводу якобы "агрессии России" против "мирных манифестантов", борющихся за свободу. Одновременно с подобными заявлениями выступили и национальные предатели даже в самой России, ещё раз подтвердив свой позорный статус иноагентов.

И вот, на фоне всей этой безобразной истерики западных кукловодов, неожиданно прорезался голос из… Парижа. Там перед видеокамерой телеканала "БЕЛСАТ TV" решил заработать свои "пять минут славы" некто Мухтар Аблязов, который едва ли не открыто давал в повелительном наклонении на русском языке указания из Парижа террористам в Алма-Ате.

Вот цитата из его выступления:

"Итак, что мы делаем? Здание якимата (перевод с казахского: "Акимат" — региональной орган исполнительной власти в Казахстане) занимаем! Площадь перед якиматом занимаем! Ставим палатки! Организовываем дружины! Инициативная группа выходит на штаб, который у нас в Киеве: все контакты и телефоны у вас есть. И таким образом, мы организуем такую ситуацию практически во всех крупных городах!"

Далее, после таких скандальных видеоизлияний на камеру весьма тускло прозвучала косноязычная фраза Аблязова, что он-де "вот прямо лично, чтобы люди вышли тысячами, нет", в перевороте не участвует. То есть указания даёт и действия координирует, но "вот прямо так" не руководит. Абсурд, не правда ли?

Евросоюз в состоянии войны с Казахстаном

Но в данном случае нас интересуют не только и не столько заявления самого Аблязова, сколько его физическое нахождение на территории страны НАТО — Франции. Дело в том, что беглый миллиардер Аблязов давно числится в международном розыске.

Этот человек, владелец личного состояния в западных банках объёмом порядка трёх миллиардов долларов, также был объявлен в розыск Украиной до госпереворота 2014 года за финансовые махинации в особо крупных масштабах.

Аблязов умудрился подкупить чиновников и следователей ряда стран. Он был выслан из Великобритании в 2012 году, где сначала, после своего бегства из СНГ, умудрился получить политэмиграцию. В Туманном Альбионе против него были выдвинуты иски на почти пять миллиардов долларов.

И вот такого криминального авторитета неожиданно приютила Франция!

Далее начинается самое интересное, так как, по решению лично премьер-министра Мануэля Вальса от сентября 2015 года, Мухтар Аблязов должен был быть лишён статуса политэмигранат и выдворен за границу, в Россию, где по нему давно плачет тюремная камера. Однако неожиданно это решение заблокировал в 2016 году Государственный Совет Французской Республики, заморозивший решение французского же суда о высылке преступника.

И вот теперь Мухтар Аблязов без стеснения едва ли не провозглашает себя лидером казахстанского восстания и даёт директивы сообщникам по захвату власти в прямом эфире, что вообще-то несовместимо со статусом беженца. Налицо дипломатический скандал!

Ведь решение Госсовета — это фактически решение французских спецслужб и высшего аппарата власти Парижа. То есть Франция признаёт Аблязова преступником, а президент Франции вкупе с премьер-министром, основывая свои действия на интересах государственного порядка, сохраняют этого индивида на территории своей страны в обход закона (!) и не карают его за управление восстанием, направленным на свержение власти в государстве, с которым Франция поддерживает дипломатические отношения.

Представляется, что министр иностранных дел Казахстана мог бы вполне вызвать чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики Дидье Канесса для получения разъяснений по такому вопиющему соучастию Парижа в подрыве законной власти в Казахстане.

Сеть сообщников казахстанских путчистов в Евросоюзе

Однако любопытно, что Аблязов действует в Западной Европе не один, а в сообщничестве с разветвлённой подпольной сетью подобных себе. О чём, естественно, не могут не знать западные спецслужбы и Брюссель.

Так, на территории Бельгии в трёх роскошных квартирах проживает ближайшая помощница беглого олигарха Ботагоз Джардемали, которая, по некоторым данным, является главной распорядительницей украденных в СНГ финансовых средств. Не на эти ли деньги готовились наёмники, пролившие большую кровь на улицах казахстанских городов? Между тем красавицу Ботагоз тоже никто не просит покинуть территорию Бельгии, где она, похоже, чувствует себя вполне комфортно.

Бывший юрист БТА-банка получила политубежище в этой стране и безбедно там существует, помогая своему шефу Аблязову в организации подрывной войны в СНГ. Фактически это уже дело европейского масштаба, и Евросоюз должен ответить России, почему эти преступники пользуются правом убежища, а похищенные ими деньги не арестованы.

НАТО реализует столетние планы

По всей очевидности, события на Украине, в Белоруссии и Казахстане, а также в некоторых других государствах СНГ показывают, что НАТО приступил к следующей фазе развёртывания конфликта с Россией.

Мы уже давно находимся с Североатлантическим блоком в состоянии войны. А западные спецслужбы — в данном случае, французские и бельгийские в Казахстане — готовят почву для свержения власти в ряде государств Евразии. Игнорировать эту истину уже невозможно.

Программа же уничтожения России была написана задолго до растиражированного к месту и не к месту манифеста Збигнева Бжезинского.

В 1828 году в Лондоне вышла книга полковника Ласи Эванса "Замыслы России", в которой он открыто заявлял о необходимости создания антироссийской европейской коалиции для блокировки России в Чёрном и Балтийском морях. Также он рекомендовал захват Севастополя и вторжение в Закавказье с десантными операциями в регионе.

Трудно не увидеть в возмутительных действиях западных спецслужб и лично президента Франции Эмманюэля Макрона и короля Бельгии Филиппа продолжение той же линии. Эти страны должны ответить за пособничество международному терроризму.

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