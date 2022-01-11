Турция будет содействовать разрешению конфликта внутри Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обсудили обострение ситуации внутри Украины и беспорядки в Казахстане.

Турецкий дипломат и американский политик провели переговоры по телефону. Представители двух государств пришли к тому, что украинский кризис может быть разрешён только с помощью диалога. Калын заметил, что Турция готова содействовать этому всеми возможными способами.

"Была подчеркнута важность, которую Турция придаёт защите территориальной целостности Украины", — сообщает турецкий телеканал NTV.

Салливан и Калын также поговорили о перспективах дальнейшего развития взаимоотношений США и Турции.

Ранее в Турции заговорили о военной помощи Казахстану и создании совместной армии тюркских стран, чтобы они обращались не к России и ОДКБ, а к этому военному блоку.

"То, что произошло в Казахстане, и, может быть, что-то похуже, может произойти и в соседних географических регионах", — предупредил турецкий бригадный генерал в отставке Юсель Карауз.

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