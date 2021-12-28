Политолог Крутаков рассказал, почему Зеленский заговорил о референдуме

Политолог Леонид Крутаков рассказал Pravda.Ru, как он видит ситуацию в Донбассе, и ответил, почему президент Украины Владимир Зеленский заговорил о необходимости переговоров и референдуме.

Крутаков о судьбе Украины: «Она не нужна Западу как государство»

"Это политические манёвры. Фактически же мы не видим изменения ситуации. Украина не имплементировала заявления. Я думаю, что это всего лишь попытка добиться встречи с Путиным. Не знаю, что он из этого хочет извлечь. И правильно, что наши отказываются", — сказал он.

По мнению эксперта, украинские националисты, с которыми Зеленский пока солидарен, испытывают огромный соблазн организовать очередную провокацию в Донбассе, чтобы Россию вновь обвинили в агрессии и ввели против неё санкции, например, закрыли газопровод "Северный поток-2".

Крутаков также заявил, что США выгодно использовать сложную ситуацию, сложившуюся на Украине, поэтому американцы не намерены разрешать конфликт.

"Украина — это болячка, и она нужна Штатам как болячка, она не нужна как государство, её ковыряют постоянно, ей не дают зажить, и её будут ковырять, пока либо не договорятся с Россией, но договориться, наверное уже невозможно, либо пока не сломают Россию, Украина будет использоваться в качестве такой чеки в гранате", — высказался он.

Для США это рычаг влияния и на Европу, и на Россию. "Северный поток-2" раздражает США, поэтому "болячку будут ковырять", резюмировал эксперт.

Ранее на Украине рассказали, к чему приведёт референдум по Донбассу, и чем он закончится для украинского лидера Владимира Зеленского. Политолог Руслан Бортник заметил, что в настоящий момент он только обострит ситуацию внутри Украины.