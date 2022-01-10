Эксперт оценил планы Турции по оказанию военной помощи Казахстану

Эксперт Аждар Куртов оценил планы Турции по созданию "армии тюркских стран" для оказания помощи Казахстану и другим странам Организации тюркских государств.

В Турции заговорили о военной помощи Казахстану

В Турции заговорили о создании совместной армии тюркских стран, чтобы они обращались не к России и ОДКБ, а к этому военному блоку.

Так Turkiye gazetesi цитирует слова турецкого бригадного генерала в отставке Юселя Карауза о том, что "следует немедленно создать Совместные тюркские силы".

"То, что произошло в Казахстане, и, может быть, что-то похуже, может произойти и в соседних географических регионах", — отметил он.

Напомним, в состав Организации тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Националистическая газета Akit заявила, что приглашение в Казахстан военной силы во главе с Россией выявило важность тезиса президента (Реджепа) Эрдогана о том, что "мы должны вмешиваться в дела, которые касаются нас".

"Специалисты заявили, что для решения таких важных вопросов необходимо создать турецко-исламскую армию", — указывает газета.

Турция заинтересована в победе исламизма в Казахстане

Как сказал Pravda. Ru политолог, востоковед Аждар Куртов следствие покажет, какой была роль Турции в попытке госпереворота в Казахстане.

По его словам, её участия исключать нельзя, так как в Турции во власти находятся "умеренные исламисты" — Реджеп Эрдоган последовательно проводит политику "по умеренному демонтажу" того светского наследия, которое оставил Мустафа Кемаль Ататюрк, в том числе, "внедряются исламские порядки в общественную практику".

Поэтому, уверен эксперт, турецкое руководство заинтересовано, чтобы и в других государствах с тюркским населением, в том числе, в Казахстане, были установлены аналогичные порядки, в том числе и в политической сфере.

"В Турции есть заинтересованность в создании мощного блока стран, спаянного идеологией пантюркизма", - сказал Аждар Куртов.

Он пояснил, что в основе этой идеологии лежит стремление объединить тюркские народы под неким единым началом и в самом оптимальном варианте создать единое государство с единой армией.

Россия плохо подавляет геополитические амбиции Турции

Эксперт полагает, что эти планам не суждено воплотиться сегодня, так как Турция не является "наиболее сильным сегментом современного мира", и это прекрасно понимают в других тюркских странах, а также в российских тюркских регионах — Якутии, Татарстане, Башкортостане.

"Россия — более крупный сегмент в международной и мировой политике, поэтому у России есть возможности противодействовать подобной линии турецкого руководства, что оно не всегда делает эффективно", — отметил Аждар Куртов.

Причина — в попытке сохранить нормальные отношения с этой страной по экономическим линиям, чему, однако, всегда будет "препятствовать география".

"Мы с Турцией являемся геополитическими соперниками, потому что география России и Турция конкурентны. И Турция, и Россия являются своеобразным мостом между Западом и Востоком, между Европой и Азией, извлекают, конфликтуя, из этого обстоятельства определенные выгоды для своего развития. В том числе, идет спор о том, где должны проходить транспортные коммуникации, как должна осуществляться торговля между Западом и Востоком, по каким направлениям. И это неизбежно делает нас конкурентами в том числе на постсоветском пространстве", — отметил эксперт.

Россия уступает Турции в части пропаганды своих идей

По его мнению, Россия проигрывает Турции в части пропаганды своих взглядов.

"Турция активно переформулирует мозги политической элиты в постсоветских республиках, строит там колледжи, университеты, промывает мозги журналистам, политикам, учёным, активна привлекая их на свою сторону, пропагандируя свои пантюркистские взгляды. Наши университеты в постсоветских республиках уступают по своему оснащению университетам, которые финансирует Турция, либо, что ещё печальнее, которые финансируют частные фонды, часто более исламистской направленности, чем сама Турция и ее государство" — сказал востоковед.

Турция нахраписто строит военные планы

Планы Турции по созданию совместных тюркских сил, Аждар Куртов назвал "нахрапистыми" в связи с победой Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"Поставки турецкой военной техники, прямое участие турецких военнослужащих в конфликте с Арменией привели к тому, что военное сближение между Азербайджаном и Турцией получило существенный импульс. И надо сказать, что это сейчас раскручивается как яркий пример для остальных постсоветских республик. Турция действует нахраписто, активно в этом направлении", — заключил эксперт. 12 ноября на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в Стамбуле принято решение о его переименовании в Организацию тюркских государств. Визит в октябре турецкого министра обороны Хусули Акара в Казахстан и Узбекистан спровоцировал разговоры о грядущем создании нового военно-политического блока "Армия Турана".