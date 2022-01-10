На Украине мужчину оштрафовали за лайк под изображением герба СССР

На Украине мужчина лайкнул изображение герба СССР в соцсети "Одноклассники", за что был приговорён к штрафу в размере 155 долларов (более 11 тысяч рублей).

Сотрудник автозаправочной станции 30 мая 2020 года лайкнул изображением герба СССР и опубликовал эту картинку на своей странице в соцсети "Одноклассники". Правоохранители увидели в действиях мужчины "распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя". В итоге подсудимый признал свою вину.

В 2016 году Верховная рада приняла законы о декоммунизации, которые осудили коммунистический режим и запретили советскую символику. В следующем году Украина заблокирована действие соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" на своей территории.

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