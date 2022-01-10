Лукашенко: Узбекистан следующий? Стране нужно усвоить уроки из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что уроки из Казахстана должны усвоить в первую очередь власти Узбекистана.

По его мнению, такие же массовые беспорядки могут начать на территории этой страны, расположенной в Центральной Азии.

"Если уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное — это уроки. Уроки, которыми сегодня занимается руководство Казахстана", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул: оценивая произошедшее в Казахстане, следует обращать внимание не только на внешние факторы, но и на внутренние.

"Если мы этого не поймём, будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий", — заключил белорусский лидер.

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