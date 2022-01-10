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Автор Юлия Миленина

Токаев: за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис

Мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что за несколько дней января страна пережила масштабный кризис.

Токаев: за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис

Он подчеркнул, что проведение внеочередного саммита связано с чрезвычайными событиями, развернувшимися на территории республики в начале нового года.

"Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжёлым за всю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня ОДКБ ещё не сталкивалась", — сказал Токаев.

Лидер Казахстана поблагодарил главу РФ Владимира Путина за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента.

"Мы были на связи с первых дней террористической атаки на страну", — отметил он.

Кроме того, Токаев выразил благодарность и другим партнёрам по ОДКБ за "политическое и боевое братство".

Президент Казахстана напомнил, что 10 января в республике объявлено Днём траура по жертвам массовых беспорядков.

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин касым-жомарт токаев
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