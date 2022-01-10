Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что за несколько дней января страна пережила масштабный кризис.
Он подчеркнул, что проведение внеочередного саммита связано с чрезвычайными событиями, развернувшимися на территории республики в начале нового года.
"Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжёлым за всю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня ОДКБ ещё не сталкивалась", — сказал Токаев.
Лидер Казахстана поблагодарил главу РФ Владимира Путина за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента.
"Мы были на связи с первых дней террористической атаки на страну", — отметил он.
Кроме того, Токаев выразил благодарность и другим партнёрам по ОДКБ за "политическое и боевое братство".
Президент Казахстана напомнил, что 10 января в республике объявлено Днём траура по жертвам массовых беспорядков.
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