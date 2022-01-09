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Автор Елена Былкина

Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский сопоставил стоимость газа в России и в Казахстане.

Садальский о беспорядках в Казахстане: "У нас это невозможно"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Instagram-аккаунте шуточное высказывание по поводу ситуации в соседнем государстве.

"Казахам снизили цену на газ, обещают снизить цены на бензин. У нас это невозможно, слишком мало казахов", — гласит подпись на страничке артиста.

Садальский проанализировал цены на голубое топливо в РФ и в Казахстане.

"Цена на сжиженный газ в Казахстане была 60 тенге (₽10). С 1 января власти хотели поднять цену до 120 тенге (₽20). Из-за массовых протестов пришлось снизить цену до 50 тенге (₽8,35). В России такой газ стоит ₽37 (222 тенге) или ₽1800 за один баллон на всё лето. И ничо!!!" — написал актёр в своём микроблоге.

Подписчики заслуженного артиста РСФСР активно комментировали пост.

"Читаю комментарии и не пойму! Забыли пустые прилавки, талоны, без зарплаты… и др. Сейчас это беда в Алма-Ате… я знаю, там у меня родственники".

"Ну почему нужно митинговать, чтобы правительство обратило внимание на народ. Почему армия депутатов, которую мы кормим, и неплохо кормим, не живёт в обычных спальных районах, не ходит в Пятёрочки, в районные поликлиники. Вот тогда бы они знали, как живёт народ. Они ведь понятия не имеют, как мы живём", — высказали своё мнение в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы станислав садальский
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