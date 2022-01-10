В Казахстане скончался начальник полиции Жамбылской области

Руководитель Департамента полиции Жамбылской области Казахстана, генерал-майор Жанат Сулейменов совершил самоубийство. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков.

Против Сулейменова завели уголовное дело по факту массовых беспорядков, сообщили в Orda.kz. Генералу грозил военный трибунал.

По данным интернет-журнала Vласть, в МВД Казахстана подтвердили информацию о смерти начальника полиции по региону. Представители ведомства подчеркнули, что правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Вместе с этим в Комитете национальной безопасности заявили, что полковника КНБ Казахстана Азамата Ибраева обнаружили мёртвым во дворе своего дома.

Ранее в национальной палате выяснили, что ущерб от беспорядков в Казахстане составил 94 миллиарда тенге или 200 миллионов долларов. Наиболее пострадавшими сферами оказались:

торговля — 1245;

банки — 37;

заведения общественного питания — 25;

логистика — 9;

СМИ — 2.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", — написал в соцсетях пресс-секретарь лидера страны Берик Уали.

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