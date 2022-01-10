В Алма-Ате нейтрализованы две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках.

Как сообщили в комитете нацбезопасности страны, четыре человека, входящие в состав одной из ячеек, были задержаны в воскресенье, 9 января. Во время обысков у них обнаружили огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и другие вещественные доказательства.

Руководитель другой группировки — гражданин иностранного государства, связанный с террористическими организациями. Следователи считают, что он специально приехал в Казахстан для создания кризисной ситуации. Сейчас оперативники разыскивают его пособников.

"На территории Алма-Аты нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", — сказано в Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В первые дни нового года в Казахстане начались беспорядки из-за роста стоимости сниженного автомобильного газа. Люди вышли на улицы практически во всех городах республики. Для стабилизации ситуации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.

На всей территории страны до 19 января введён режим ЧП.

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